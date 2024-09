LASNAMÄE SAAGA Jurtšenko saatus on noateral. «Me ei vaja tinasõdurit, kes räägib musta valgeks.»

Eestikeelsele õppele ülemineku teemal ebamääraseid seisukohti väljendanud ja seetõttu tule all olev Lasnamäe linnaosavanema kandidaat Julianna Jurtšenko on käinud sel nädalal ringkäigul erinevate Tallinna võimuerakondade juures. Samal ajal tahavad pealinna nelikliidu esindajad oma positsiooni tugevdada volikogus, kus nende ülekaal on endiselt napp.