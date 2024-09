SÕLMKÜSIMUS Puud pole Tallinnas prioriteet

Kui tallinlane Tiit Klaos Gonsiori tänaval aknast välja vaatab, siis võiks ta kergesti arvata, et käes on novembri lõpp. Suured pärnad, mis küündivad neljakorruselisest majastki kõrgemale ja pakkusid tänaval kõndijaile silmailu ja varju nii palju aastaid, on täiesti raagus. Seda, mis puudega juhtunud on, Klaos ei tea, kuid oletab, et mõjuma on hakanud paari aasta tagune tänavaremont, mille käigus Gonsiori tänav «sügavalt ja laialt üles kaevati».