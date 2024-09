FOTO Tegutses üle Eesti: politsei otsib alaealisi ahistanud mehe võimalikke kannatanuid

Politseile laekus juunis info, et fotol olev 57-aastane mees on üle Eesti ühiste riietusruumidega spaades käitunud ebasündsalt alaealiste lastega. Hetkel on politsei tuvastanud kaheksa kannatanut, kuid mehe käitumismuster annab alust arvata, et ohvreid võib olla veel.