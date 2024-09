Autojuhtide sõnutsi on karuteene teinud see, et kui enne oli Paldiski maanteel kesklinna suunas üks bussi- ja kaks autorada, siis nüüd on alates Mooni tänavast bussiraja asemele märgitud kahesuunaline jalgrattatee ning bussid ja autod peavad mahtuma kahele ülejäänud rajale, millest esimene ongi mõeldud ühistranspordile.