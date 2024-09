Kultuurikomisjon toetab mikrokvalifikatsiooni regulatsiooni loomist

Kultuurikomisjoni esimehe Heljo Pikhofi sõnul soovitakse eelnõuga tagada, et täiskasvanutele pakutav koolitus oleks professionaalne ja kvaliteetne. «Oluline on, et mikrokraadide pakkumine vastaks kindlatele standarditele ja kvaliteedinõuetele ning täiskasvanute koolitajal oleks nii erialane kui ka täiskasvanute koolitaja kompetents. Muudatused tagavad mikrokraadide võrreldavuse ka Euroopa tasandil,» lausus Pikhof.