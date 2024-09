Kirill viitas, et Vene õigeusu kiriku jaoks Nõukogude Liidu lagunemise järel tekkinud poliitilisi riigipiire ei eksisteeri. «Sest meie oleme kogu Venemaa kirik ja minu jaoks on olulised Kiiev, Minsk ja teised vabariikide pealinnad – need on ühtse Püha Venemaa olulised vaimsed keskused,» lausus Kirill. «See teadmine elab sügaval enamikus meie vaimulikes ja usklikes, ning mitte ainult Vene Föderatsioonis, vaid isegi seal, kus selliste seisukohtade väljendamise eest võib kaotada oma vabaduse,» lisas Kirill.