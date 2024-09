Hiina riigi kulul reisinud Kivimäe koht riigikogu juhatuses ilmselt ohus ei ole

Kivimäe suhtes on pahameelt tekitanud nii see, et ta Hiina sõprusrühma juhina reisi üldse organiseeris kui ka see, et lasi suure osa reisikuludest Hiinal kinni maksta. Rahvasaadikud ise on öelnud, et ei teadnud, et sellest võib probleem tekkida, kuid nagu Postimees kolmapäevases lehes kirjutas, hoiatas välisministeerium riigikogu liikmeid võimalikest maineohtudest juba märtsikuus.