INTERVJUU Pevkur: teatud moonaliikide hind on võrreldes maikuuga tõusnud kümneid miljoneid

Kaitseminister Hanno Pevkur (RE) tõi intervjuus Postimehele välja, et laskemoona koguvajaduse lõplikku hinda on veel võimatu öelda, sest hinnad tõusevad äärmiselt kiiresti.

Rääkisite ETV «Esimeses stuudios», et kaitseministeerium otsib 1,6 miljardile eurole ja teistele laskemoonaga seoses räägitud summadele alternatiive, et rahavajadust väiksemaks saada. Kas alternatiivide otsimisega on kuhugi jõutud ka?