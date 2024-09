Riigikantselei allkirjastas USA-ga vastastikuse mõistmise memorandumi

«Venemaa on Ukraina vastu algatatud agressioonisõja jooksul selgelt hoogustanud oma tegevusi infomanipulatsiooni vallas,» selgitas Peterkop. «Nii Euroopas kui ka USA-s on paljastatud ulatuslikke desinformatsioonivõrgustikke, kus Kremli trollid on üritanud levitada valesid, et õhutada pingeid meie ühiskondades ja õigustada oma agressiooni Ukraina vastu,» lisas ta.