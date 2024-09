Mihhail Kõlvart: sotsid viivad ellu Reformierakonna maksupoliitikat

«Kavandatava julgeolekumaksu puhul rõhutatakse, et lisaraha on vaja laskemoona ostmiseks. Loomulikult on laskemoona varusid vaja täiendada, kuid valitsus ei ole suutnud anda garantiid, et uut maksu just selleks otstarbeks kasutatakse. Tegelikult hakatakse julgeolekumaksu koguma selleks, et täita riigieelarves olevaid auke. Seega on tegemist pelgalt uue maksutõusuga, millele on antud patriootlik nimi,» lausus Mihhail Kõlvart.