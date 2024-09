Ukraina võiduplaan on Zelenskõi sõnul üle 90 protsendi valmis

Zelenskõi sõnul on selle ettevalmistamisse kaasatud võtmeisikud igast sektorist.

«Ukraina jaoks vajalikud sammud on juba selgelt määratletud. Sammud, mille eesmärk on anda meile võimalikult tugev positsioon rahu – tõelise ja õiglase rahu saavutamiseks,» rõhutas riigipea.

Zelenskõi kinnitas ühtlasi, et iga edasise sammu jaoks on olemas selge nimekiri sellest, mida on vaja teha ja mis Ukrainat tugevamaks muudab ja selles plaanis pole midagi võimatut.