VIDEO Riigikogu kuulas ära õiguskantsleri aastaülevaate

Õiguskantsler rõhutas, et kõikide ametnike ülesanne peab olema teenida inimest, lahendada tema probleem, et Eestis oleks lihtne kasvatada lapsi, võimalik saada väärikalt vanaks, teha meelepärast tööd, tegeleda ettevõtlusega, ehitada kodu ning majandada maad ja metsa. «See on peamine. Mõõtmised, kavandamised, kõik see muu on teisejärguline. Kui raha ja aega on, miks mitte. Aga olen aru saanud – ka meie töö näitab seda –, et raha ja aega ei ole,» ütles Madise oma ettekandes.