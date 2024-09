Julianna Jurtšenko märkis, et linnaosavanemana seisab ta selle eest, et mitmed linnaosa elanikele olulised, kuid seni realiseerimist ootavad projektid liiguksid edasi. «Kui uue Lasnamäe sotsiaalkeskuse avamiseni on jäänud veel mõned pingutused, siis Peterburi tee rekonstrueerimise, uue ujula, spordikompleksi ja teiste alles algusjärgus olevate projektidega tuleb veel tõsiselt vaeva näha, et need saaksid vajalikku hoogu,» rääkis ta.