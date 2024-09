Urmet Tambre: politsei otsib Kanuti aia noortekonfliktis teist kannatanut

«Teame, et 18-aastane neiu sai noavigastuse. Õnneks kergemat sorti ja elu ei ole tal ohus. Aga politsei praegu veel selgitab, kui palju inimesi osales. Meil on tunnistajatelt saadud informatsiooni, et keegi sai veel viga ja me veel otsime seda inimest. Praegu politsei tegeleb tunnistajatega ja kaamerate piltidega, et otsida üles see, kes võib veel abi vajada,» kirjeldas ta.