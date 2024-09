GALERII Narva muuseumis näeb linlaste elulugusid jutustavaid erilisi eksponaate

Narva muuseumi ekspositsioonijuht Anne Raud märkis, et kui seni on külastajatele põhjalikumalt tutvustatud piirilinna arhitektuuri, siis nüüdse näituse puhul saab esmakordselt heita pilgu narvalaste ellu. Nii ongi näitusel «Mitmekihiline Narva» võimalik vaadata Narva elanikele kuulunud ajalooliseid esemeid, mille hulgas on nende isiklikke asju Teise maailmasõja eelsest ajast.