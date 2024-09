«See oli kalk ja külm sõnum, mis vaatab mööda sellest, et Eesti pensionid on ühed Euroopa madalamaid ja suur osa eakaid elab vaesuses või vaesusriskis».

Pikhofi silmis on inetu võtta inimestelt hingerahu ja tekitada hirmu. «Minu üleskutse on: Kristina, lõpeta inimeste hirmutamine! Sama ettepanekuga on sel aastal välja tulnud ka teiste paremerakondade poliitikud,» lausus ta.