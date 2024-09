ERR ja Levira lisanduvad elutähtsate teenuste hulka

«Kriiside ajal on usaldusväärse info edastamine võtmetähtsusega. Riigi roll on tagada katkematu info liikumine, et inimestel oleks kindlus just eriti kriitilistel hetkedel,» rõhutas Vaga. Täiendavalt lisatakse elutähtsate teenuste nimekirja ka lennuväljade, aeronavigatsiooniteenuse, avaliku raudtee ja sadamate toimimine, toidu ja ravimitega varustamine ja perearstiabi toimimine.