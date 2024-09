Riik hakkab nullpiletiga sõitjate eest vedajatele hüvitist maksma.

Vajadus seaduse muutmiseks on tingitud Euroopa Kohtu otsusest, mille järgi ei ole vedajatele pandud tasuta sõidu pakkumise kohustus kooskõlas Euroopa Liidu õigusega. Kehtiva ühistranspordiseaduse järgi on vedajatel kohustus tasuta vedada eelkooliealist last, kuni 16-aastast puudega noort, sügava puude ja raske nägemispuudega isikut ning tema saatjat, kuid tasuta sõidu vedu vedajale ei hüvitata.