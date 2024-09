Liibanoni uurimise kohaselt muudeti sideseadmeid enne riiki toomist

Iisraeli armee teatas samal ajal, et Liibanonis korraldatud õhurünnakutes said tabamuse umbes 100 islamiliikumise Hizbollah raketiheitjat ja muud sihtmärki.

«Hizbollah' juht Hassan Nasrallah võiks peatada terrorirünnakud kogu Iisraelis ja ma tagan teile, et kui ta seda teeks, siis veenaksime Iisraeli rahu säilitamise vajaduses. Lõppkokkuvõttes on see selle taga, et neid terrorirünnakuid pole peatatud,» ütles välisministeeriumi pressiesindaja Matthew Miller ajakirjanikele.