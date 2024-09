Stoltenberg rõhutas usaldusväärse toetuse tähtsust Ukrainale

«Ma ei usu, et me suudame lähiajal Putini meelt muuta. Aga ma usun, et me suudame tema arvutusi ja hinnanguid muuta. Ukrainale relvi juurde andes aitame Putini mõista, et ta ei saa jõuga seda, mida tahab. Paradoks on see, et mida rohkem relvi suudame Ukrainale tarnida, siis seda tõenäolisem on, et suudame saavutada rahu ja lõpetada sõja,» seletas Stoltenberg.