Yoko Alender märkis, et Eesti huvides on tugev ja ühtne Euroopa, mille eest plaanib ta valituks osutudes seista. «ALDE juhatuses saab Reformierakond otseselt kaasa rääkida Euroopa olulise poliitilise jõu poliitikate kujundamises ja meile oluliste väärtuste - tugeva, kindla ja konkurentsivõimelise, puhta majandusega Euroopa eest.»

Reformierakonna esimees Kristen Michal rõhutas, et Alenderi tugevuseks on tema silmapaistev roll puhta ja suurema lisandväärtusega majanduse eestkõnelejana, mida Euroopasse vaja on. «Euroopa majandus on suurte muutuste lävel - majanduse konkurentsivõime tugevdamine, rohe-eesmärkide saavutamine, üleminek puhtale energiale ja majandusele. Nende kõigi elluviimine nõuab sihikindlust, tarkust ja kogemust, mida Yokol kahtlemata ka on,» kinnitas Michal.