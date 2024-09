Vanametalli hind on kuuga veidi langenud

Goldman Sachs langetas nii rauamaagi kui ka vasehinna ootusi järgmiseks aastaks, kuna tööstuslik tootmine ja ehitus ning rohelisele majandamisele üleminek ei edene varem eeldatud turbokiirusel, mistõttu tekib ülejääk. Samas maailma suurim kaevur BHP ennustab, et tehisintellekti buum pigem süvendab vasepuudust – energiamahukam andmetöötlus suurendab ülemaailmset vasenõudlust tasemeni, et on tarvis lausa häirekella kolistada, selgitas Kollamaa.

«BHP hinnangul võib andmekeskuste ja tehisintellekti lahenduste kasv 2050. aastaks ülemaailmset vasenõudlust suurendada 3,4 miljoni tonni võrra aastas. Praegu moodustavad andmekeskused vähem kui ühe protsendi vase nõudlusest, kuid 2050. aastaks eeldatakse, et see on 6-7 protsenti. Andmekeskused ise tarbivad küll järjest vähem vaske, aga elektrienergia nendeni jõudmine on vasemahukas. BHP prognoosib, et ülemaailmne vasenõudlus kasvab 2050. aastaks 52,5 miljoni tonnini aastas, võrreldes 30,4 miljoni tonniga 2021. aastal. See tähendab 72-protsendist kasvu,» ütles Kollamaa.

«Siin sekundeerib veel Bank of America (BofA) Securities, kes prognoosib, et vase hind liigub järgmise aasta lõikes tõusutrendil, kuid samal ajal rauamaagi hind langeb,» jätkas Kollamaa. «Nikkel langeb ka endiselt ja praegu on hind lausa ebatavaliselt madal, kuna ülemaailmsed varud on suured. Üheks põhjuseks võib olla aina jõulisem keskendumine vanaraua ringlussevõtule, mis vähendab nõudlust uute toorainete järele. Seevastu alumiiniumi hind püsib muidu hääbunud majanduses suhteliselt tugevail jalul.»

Eesti vanametallituru suurus on 350 000–400 000 tonni aastas. AS Kuusakoski on Eesti suurim ringlussevõtuteenuste pakkuja, kes suunab taaskasutusse umbes poole Eesti vanametallist. Kuusakoskil on üle Eesti avatud 12 teeninduspunkti: Haapsalus, Jõhvis, Narvas, Paides, Paldiskis, Pärnus, Rakveres, Raplas, Tallinnas, Tartus, Viljandis ja Võrus.