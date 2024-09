Tsahkna: Eestist saab Internetivabaduse Koalitsiooni eesistuja

«Tehnoloogia on toonud revolutsiooni selles, kuidas me omavahel suhtleme, infole ligi pääseme ja maailmaga lävime,» ütles välisminister Tsahkna New Yorgis. «Eestit tuntakse kui digiriiki, aga on oluline rõhutada, et oleme oma e-riigi üles ehitanud mitte üksnes tehnoloogia abil, vaid ka tuginedes sellistele väärtustele nagu avatus, läbipaistvus, juurdepääs informatsioonile ja kaasatus.»