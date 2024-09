Hartman vabastab ametist põllumajandus- ja toiduameti peadirektori

Regionaal- ja põllumajandusminister Piret Hartman tänas Urmas Kirtsit pühendumuse ja panuse eest. «Põllumajandusameti ja Veterinaar- ja Toiduameti ühendamisel on Urmas Kirtsi juhtimisel tehtud suur töö. Ametil on oluline roll selles, et Eesti inimeste toidulauale jõuaks ohutu ja tervislik toit, et meie loomade heaolu ja tervis oleksid tagatud ning põllud ja taimed hoitud. Nüüd on asutuse juhtimisel vaja astuda järgmine samm, et seadusega asutusele pandud ülesanded oleks hästi täidetud ning amet pakuks kvaliteetseid teenuseid. Paremat korraldamist vajab toiduohutuse järelevalve ning suuremat tähelepanu loomade heaoluga seotud juhtumite menetlemine,» rääkis regionaal- ja põllumajandusminister.