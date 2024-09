Kliimaministeeriumi väitel metsatagavara kasvab, aga numbrid kinnitavad vastupidist

«Hetkeseisuga on näha, et see tagavara suureneb mõnevõrra ja meie eesmärk ongi jättagi see olukord sellisena,» väitis Tooming Vikerraadio saates Uudis+ (24.09.) «Kaitsealadel me ei raiu nii intensiivselt ja seal see tagavara suureneb. See aitab tasakaalustada seda, et majandusmetsades, kus täna meil on küpset metsa rohkem, et sealt siis raiutakse seda, et sealt siis tervikuna üle-Eestiliselt meil siis tagavara suureneb mõnevõrra.»