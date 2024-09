Michal: Iisraelil on õigus end kaitsta

Opositsioonilise Keskerakonna fraktsiooni saadik Lauri Laats märkis kolmapäeval riigikogu infotunnis peaministrilt aru pärides, et kui Eesti julgeoleku- ja välispoliitika puhul on kombeks võimalikult laia kandepinna otsimine teiste riikide seas, siis nüüd on välisminister Margus Tsahkna (Eesti 200) asunud seda põhimõtet lõhkuma.