FOTOD Hispaanlased tõid Eestisse keskmaa õhutõrjesüsteemi NASAMS

«Hispaanlaste kohalolek on Eesti ja kogu Baltikumi jaoks väga oluline panus meie õhuruumi turvalisusesse. Lisaks kõrgemale kaitsevalmidusele on see andnud meile ka hea võimaluse harjutada koostööd oma liitlaste ja teiste üksustega. Samuti annab see Eesti kaitseväele ja õhuväele olulise kogemuse keskmaa õhutõrjesüsteemi taktikalisest juhtimisest ning selle integreerimisest teistesse kaitsesüsteemidesse,» sõnas Eesti õhuväe staabiülem kolonel Fredi Karu.