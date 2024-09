Valitsus muutis nelja ministeeriumi töökorraldust

«Õiguskaitse ja digiriigi ühendamine annab Eesti ettevõttele uued vabadused arenguks. Loome Eestit, kus inimeste põhiõigused ja vabadused on kaitstud, aga kaitstud nii, et see toetab, mitte ei takista innovatsiooni,» ütles justiits- ja digiminister Liisa Pakosta (Eesti 200).