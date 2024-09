Paavst Franciscus andis Eestile Tallinna piiskopkonna staatuse

Piiskopkond on püsiv üksus, mida juhib piiskop ja tal on piiskopkonna üle täielik võim. Pastoraalses mõttes annab üleminek piiskopkonnaks katoliiklastele omase identiteedi, tugevama kuuluvustunde ülemaailmsesse katoliku kirikusse ja järjepidevuse. Piiskopkonna loomine soodustab kohalike kiriklike struktuuride, nagu kogudused, seminarid ja heategevusasutused, arengut. See võimaldab kirikul paremini juurduda kohalikus elus ja tõhusamalt vastata usklike vajadustele.