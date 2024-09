President Karis ÜROs: julgeolekunõukogu on rahu tagajana abivajajaid alt vedanud

President Alar Karis kohtus New Yorgis Leedu, Läti ja Poola riigipeaga.

President Alar Karis rõhutas kolmapäeval New Yorgis ÜRO Julgeolekunõukogus rahuteemalisel avatud debatil, et julgeolekunõukogu on rahu tagajana abivajajaid alt vedanud. Eesti riigipea kutsus ÜRO liikmeskonda nõudma reformi ja muutusi, mis aitaks ÜRO-l inimkonda kaitsta, mitte saata seda hukatusse.