Prokuratuur süüdistas Mailis Repsi omastamises, mille on toime pannud ametiisik. Süüdistuse järgi korraldas Reps isiklike kulutuste rahastamist ministeeriumi arvelt. Sealhulgas oli laste eest hoolitsemine (transport, hoid, abistamine jms), enda ja teiste inimeste transportimine ning kauba soetamine ning selle vedu. Reps oli teadlik, et need tegevused ei olnud seotud haridus- ja teadusministeeriumi (HTM) töötajate tööülesannetega.

Kohus leidis, et süüdistus on valdavas osas tõendamist leidnud. Kõige rohkem vaidlusi tekitasid lastega seotud kulutused. Kohus on seisukohal, et Repsil ministrina ei olnud õigust ministeeriumi eelarvest katta isiklikke kulutusi. Kohtulikul arutamisel püüti kohtule luua muljet, et kui süüdistatav käis koos väikelapsega lähetustes, siis oli see ka reklaamiks, kuid kohtu arvates on tegemist ministeeriumi töötajate heatahtlikkuse ärakasutamisega ja ministeeriumile lisakulu tekitamisega, st süüdistatav lahendas oma pereelu küsimusi ministeeriumi töötajate tööaja ja vaba aja ning ministeeriumi raha arvelt.