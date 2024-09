Uuring: kümnendik Eesti elanikest ei pööra küberohtudele tähelepanu

Riigi infosüsteemi amet (RIA) toob välja, et aastate jooksul on elanike teadlikkus küberohtudest valdavalt paranenud. Varasemast rohkem ehk üle 70 protsendi inimestest arvestab näiteks soovitust, et salasõnad peavad olema tugevad ega tohi olla eri veebilehtedel ühesugused. Ligi kolmveerand netikasutajaid uurib ka põhjalikult e-kirju ja sõnumeid, mis on saabunud ootamatult või tundmatult saatjalt.

Teisalt esineb ka murettekitavaid trende. Näiteks on juba üle 40 protsendi inimestest valmis kasutama võõrast seadet internetis toimetamiseks ning sama paljud ei kasuta üldse turvaprogramme, nagu viiruse- ja nuhkvaratõrje või tulemüür.

«Osaliselt on asi selles, et uuematel seadmetel on viirusetõrje juba vaikimisi kaasas ja inimene ei pruugi teadagi, et mõni parem programm on olemas. Samas põhjendati paari aasta taguses uuringus nende mittekasutamist ka sellega, et inimesed usaldavad oma kriitilist mõtlemist – ei käi «veidratel» lehekülgedel ega kliki hüpikreklaamidele. Usutakse enda hinnangusse, millised leheküljed on turvalised, kuigi ei ole isegi kogenud spetsialistil võimalik kõiki ohte ainult lehele peale vaadates üles leida»“ ütles RIA analüüsi- ja ennetusosakonna juhataja Märt Hiietamm.

Selle aasta esimese kaheksa kuuga on RIA registreerinud 3781 mõjuga küberintsidenti ehk 90 protsenti rohkem kui mullu samal ajal. Need on juhtumid, kus inimesed, asutused ja ettevõtted kaotavad andmeid ja raha või siis süsteemid ei tööta.

«Valdava osa neist juhtumitest moodustavad õngitsused, pettused ja kontode ülevõtmised, mis on tavaliselt lihtsaid küberhügieeni soovitusi järgides välditavad. Kui võtta hetk aega ja uurida kahtlast sõnumit kriitilise pilguga, siis võib pangakontole alles jääda sadu või tuhandeid eurosid,» ütles Hiietamm. «Kõige suuremaid summasid kaotavad inimesed viimasel ajal aga investeerimispetturitele, kes lubavad ulmelist tootlust. Üle-eelmisel nädalal teatati meile näiteks 40 000 ja 23 000 eurost ilmajäämisest. Eelmisel aastal kaotasid Eesti inimesed küberkuritegevuse tagajärjel politsei andmeil üle kaheksa miljoni euro,» sõnas Hiietamm.