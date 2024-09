USA: Ukraina ei vaja luba oma relvade kasutamiseks Venemaa ründamisel

Ukrinformi korrespondendi sõnul ütles välisministeeriumi pressiesindaja Matthew Miller seda vastuseks küsimusele, kas Ukrainal on võimalus saada Ühendriikidelt luba Ameerika relvadega sügavale Venemaale rünnakuid korraldada.

Pressiesindaja kordas, et Ukraina ei vaja Venemaa sihtmärkide vastu suunatud vasturünnakute läbiviimiseks USA luba, kuna tegemist on suveräänse riigiga ja võib kasutada enda väljatöötatud relvi, mida neil on palju.