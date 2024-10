Solman: rändekvootide leevendamine on saatuslik viga

«Igal otsusel on tagajärjed. Kuulsime täna valitsuse pressikonverentsilt, et meil on 300 kvoodikohta täitmata. Peame meeles pidama, et sisserändekvootidele on juba 13 erandit. See tähendab, et sisseränne Eestisse on palju suurem, kui ettenähtud kvoodi maht. Kvoodi alt väljas inimesed saavad 1,5-kordset keskmist palka – need on inimesed, kelle toomine riiki suurendab lisandväärtust,» ütles Solman.