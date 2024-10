Toivo Tänavsuu: toksilised suhted haiglates hävitavad noorte arstide motivatsiooni

Oma ettekandes, mis keskendus «Back to basics: suhtlus», rääkis Tänavsuu avameelselt probleemidest, millega noored arstid ja meedikud igapäevaselt silmitsi seisavad. Tema sõnum oli selge, kolleegidevahelised suhted on sageli mürgised, ja nooremate arstide alandamine on muutumas ohtlikuks normiks.