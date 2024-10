Politsei hoiatab: petukõned on sagenenud

Politseini on jõudnud ka info petukõnedest, milles väidetakse, et penisoniaja sisse on varem arvestatud vähem tööaega ja selle korda tegemiseks tuleb allkirjastada avaldus PIN-koodidega. Mõnel juhul on kõnedes öeldud, et pensionifondi andmete muutmiseks või korrastamiseks tuleb broneerida aeg sotsiaalkindlustusametisse. Seejärel on ohver pidanud sisestama aja kinnitamiseks PIN-koodid.