VIDEOD Joosepite sadu: aasta õpetaja galal pärjati parimatest parimaid

Tunnustusüritusel võtsid sõna nii Eesti Vabariigi president Alar Karis kui ka haridus- ja teadusminister Kristina Kallas (Eesti 200). President Karise sõnul vajavad õpetajad tuge, mida saavad pakkuda kõik. Kallas lisas, et Eesti haridussüsteem on maailma parim ning selleni on jõutud just tänu pedagoogidele.