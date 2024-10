Skandaalne ärimees sai kaela uue kriminaalasja

Kogu skeemi edu pidi tagama asjaolu, et samal ajal valmis ka IT-lahendus, mida Eurora kasutama asus. Archimedes, kelle mantlipärijaks on Riigi Tuginteenuste Keskus (RTK), kuulutas Eurora üheks oma edulooks. Nüüdseks on aga selgunud, Eurora «eduloost» sai kümneid miljoneid investeeringuid olematuks muutnud pankrotipesa ning et Lastik keerutas toetussummasid endaga seotud ettevõttele, täpselt nagu ka EAS-i toetusraha kelmuses, mis praeguseks otsapidi kohtus on.