Alender avaldas erakonnakaaslastele tänu tugeva toetuse eest ning lubas asepresidendina seista Eestile ja Euroopale oluliste väärtuste eest. «Tugev ja ühtne Euroopa on meie kõigi huvides. Vabadus, Ukraina võit ning puhta ja konkurentsivõimelise majanduse kasv on teemad, mille nimel plaanin ALDE asepresidendina töötada,» rõhutas ta.

Lisaks kinnitas Alender, et jätkab Eesti Vabariigi kliimaministri ametis.

ALDE tegemistes on Alender varasemalt löönud kaasa Euroopa valimiste manifesti koostamisel ning ta on ka üks eestvedajaid erakonna liberaalse maailmavaatega naiste võimestamisprogrammis «Alliance of Her».