FOTO JA AJAJOON PPA lennusalk leidis metsa eksinud mehe

4. oktoobri päeval sai politsei teate, et Alutaguse vallas läks hommikul suurem seltskond inimesi metsa vaba aega veetma. Kokkuleppe järgi pidid nad kell 16 auto juures kokku saama ja koju sõitma, kuid üht nendega kaasas olnud 79-aastast härrat masina juurde ei tulnud. Kuna mehel oli telefon kaasas, tehti kiirelt selgeks, et ta on ekselnud kuskile soisele alale ning ei oska metsast enam välja tulla. Nii tehti hädaabikõne ning politsei käivitas otsinguoperatsiooni.