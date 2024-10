Jürgen Ligi: Eesti pooldab Venemaa varadelt saadud tulu arvel Ukraina kiiremat toetamist

«Parim, mida agressori varaga praegu teha, on sellelt teenitava tulu kasutamine Ukraina toetamiseks. ELi rahandusministrite nõusolek, et need tulud tagatakse kuni 45 miljardi euro jagu korraga, mitte aastaintressi jagu, on oluline edasiminek. Aga et skeem täiel moel rakenduks, on vaja murda veel näiteks Ungari vastuseis sanktsioonide pikendamiseks 6 kuult korraga 36 kuuks,» ütles rahandusminister Jürgen Ligi.