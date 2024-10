Muinsuskaitseamet lõpetab ajaloolise taluarhitektuuri toetusmeetme

«Mälestiste omanike toetamine nii nõu kui ka vajadusel rahaga on muinsuskaitseameti põhiülesanne ja me ei saa seal järeleandmisi teha, kuigi selge on see, et omanike kulud inflatsiooniga suurenevad ja toetused mitte, seega kokkuvõttes saame omanikke ikkagi vähem toetada. Sellegipoolest, olgu need eraisikud, juriidilised isikud, omavalitsused või kogudused, oluline on, et meie ühine kultuuripärand on hoitud ja me aitame omanikke nii palju, kui saame,» sõnas ameti peadirektor Marilin Mihkelson.