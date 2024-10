Floridas randus võimas orkaan Milton

«Andmed näitavad, et orkaan Miltoni kese jõudis maale Siesta Key lähedal Sarasota maakonnas,» seisis keskuse kell 20.30 kohaliku aja järgi edastatud teadaandes.

«Nii et torm on siin. Kõigil on aeg varjuda,» ütles kuberner Ron DeSantis pressikonverentsil vahetult enne Miltoni saabumist.