Koolipsühholoog: õnnetustest ja negatiivsetest tunnetest tulebki rääkida

Psühholoog ja psühhoterapeut Karmen Maikalu toonitab, et abi otsimisega ei maksa kunagi viivitada.

Koolipsühholoogide ühingu juht Karmen Maikalu juhib tähelepanu, et traagilistel juhtumitel, mis toimuvad lastega, on tegelikult ka laiem mõju – need puudutavad palju rohkem inimesi kui üks pere, klass või kool.