INIMESTEST AEGAMÖÖDA Sergo. Sõda seljataga

Olen Lääne-Virumaal. Kohtun Sergo Susiga tema kodus. Ta on paari päeva eest Ukrainast tagasi jõudnud. Plaanib sinna korra veel tagasi minna ja kõik ripakile jäänud otsad kokku sõlmida. Et siis oma eluga Eestis edasi minna. Need otsad on selle loo ilmumise ajaks sõlmitud. Ligi kolm aastat Ukraina sõda on Sergol seljataga.