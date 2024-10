Põhja- ja Baltimaade välisministrid lähevad Moldovasse

«Moldova teeb Euroopa Liiduga ühinemisel märkimisväärseid edusamme. Sõidame Põhjala-Balti kolleegidega Moldovasse, et näidata neile oma toetust. Moldovlased vajavad Euroopa Liidu toetust, et seista vastu Venemaa pidevatele ja intensiivistuvatele hübriidrünnakutele ja valeteabele,» ütles välisminister Margus Tsahkna (Eesti 200).

Delegatsioon kohtub Moldova peaministri Dorin Receani ja välisminister Mihai Popşoiga, et arutada Moldova ühinemist ELiga ja uurida täiendavaid koostöövõimalusi. Põhja- ja Baltimaad on eraldanud Moldova reformide toetamiseks arvestavaid ressursse, et tugevdada riigi demokraatlikke institutsioone ja suurendada energiajulgeolekut, samuti on pakutud humanitaarabi. 2023. aastal ulatus toetuse maht 128,4 miljoni euroni. Ministrid külastavad Moldovas mitmeid piirkondi, kus nad kohtuvad kohalike inimestega ja räägivad oma ELi kogemustest.