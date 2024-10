Selline projekteerimistingimuste eelnõu on praegu avalikul väljapanekul. Möödunud nädalal toimus Kesklinna valitsuses ka tingimuste avalik arutelu. Seal kinnitas keskkonna- ja kommunaalameti rattateede kavandamise juht Taavi Piller, et eesmärgiks on Pärnu maantee lõigus Kiisa tänavast kuni Suur-Karja tänavani rajada mõlemas suunas ühesuunaline rattatee, mille laius peaks olema kaks meetrit. Sisuliselt tähendab see mõlemas suunas autodelt ühe sõiduraja ära võtmist. See tähendaks ka bussidele ja trammidele ühise sõiduraja loomist igal pool, kus vähegi võimalik.