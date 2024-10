VAHUR LAIAPEA UKRAINA PÄEVIK Andrese verine lahing Nju-Jorgi all

Andres Joala on olnud laevakaitsja ja piraadi­tõrjuja India ookeanis. Kuid mitte sellel ajal ja selles meeskonnas, mille 14 Eesti kodanikust liiget 2013. aasta 18. oktoobril arreteeriti ja mitmeks aastaks eeluurimis­vanglasse suleti. See oli juhus, et teda sel hetkel nende seas ei olnud. Õnn. Ta oleks võinud sellesse vahetusse sattuda.