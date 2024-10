UURING Vene infokanalite tähtsus langes Eesti venelaste seas rekordmadalale tasemele

Uuringust nähtub, et elanikkonna kaitsetahe püsib stabiilselt kõrge. Sõjalise rünnaku korral toetab relvastatud vastupanu osutamist 81protsenti elanikkonnast. See on sama kõrge näitaja, kui kevadises kaitseministeeriumi uuringus veidi kitsamas sihtrühmas ehk 15-74-aastaste elanike hulgas olnud toetus. Sõjalise kallaletungi korral on 60 protsenti inimestest valmis kaitsetegevuses ka isiklikult osalema.