Marek Reinaas vs. Lauri Laats: kas sisuline töö on küsida või osaleda komisjonis?

Riigikogus möllavad kired Eesti 200 ja Keskerakonna fraktsioonis. Kui riigikogu esimees Lauri Hussar (Eesti 200) ootab fraktsioonidelt ettepanekuid, kuidas vähendada kuluhüvitisi, siis Keskerakonna fraktsiooni esimees leidis, et kokkuhoid oleks palga sidumine sisulise tööga. Eesti 200 leiab, et see ettepanek on populistlik.